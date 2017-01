"Le dije que él mató a mi hija y que no venga a verlo más", comentó Angélica, la madre de la primera mujer asesinada, al diario El Tribuno. "Mirá, ¿sabés qué? Yo soy la mamá de Verónica Castro, la chica que él mató en Metán. Tené cuidado, hija. Ese tipo no sirve, no entrés, no lo vengas a ver más. No sirve. Ese chico es un asesino", la alertó.