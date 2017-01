Angélica recuerda que una vez se encontró con Andrea y le advirtió que era un hombre peligroso: "Yo me la crucé en una oportunidad, le advertí quién era Herrera pero no me quiso escuchar. Le conté que había matado a mi hija en la cárcel y que le podía hacer daño. Por ese entonces estaba embarazada de 8 meses y me dijo: "Señora yo lo amo, él me ama y nosotros estamos juntos. No sé qué habrá pasado con su hija, pero nosotros somos muy felices y si me pasa algo, bueno… Pero no creo, él me quiere demasiado".