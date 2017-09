"Ya no veo a (Robert) Schumann, ya no veo a (Konrad) Adenauer [dos de los fundadores de la Unión Europea]… Europa, en este momento, tiene miedo. Cierra, cierra, cierra… Europa tiene una historia de integración cultural, multicultural, como dice usted, muy fuerte. Los Longobardos, nuestros Longobardos, son bárbaros que llegaron hace mucho tiempo… Y después todo se funde y tenemos nuestra cultura. Pero, ¿cuál es la cultura europea? ¿Cómo definiría hoy la cultura europea? Sí, tiene importantes raíces cristianas, es cierto. Pero no es suficiente para definirla. Están todas nuestras capacidades. Estas capacidades para integrarse, para recibir a los otros. También está la lengua en la cultura. En nuestra lengua española, el 40% de las palabras es árabe. ¿Por qué? Porque estuvieron allí por siete siglos. Y dejaron huella… Creo que Europa tiene raíces cristianas, pero no son las únicas. Hay otras que no se pueden negar. Sin embargo, creo que fue un error no citar las 'raíces cristianas' en el documento de la UE sobre la primera Constitución (…). Esto no significa que Europa tenga que ser completamente cristiana. Pero es un patrimonio, un patrimonio cultural, que hemos recibido".