El Papa también habló del coraje de su madre y de sus dos abuelas. "Agradezco a Dios por haber conocido verdaderas mujeres en mi vida. Mi abuela paterna, Rosa, me llevaba a su casa cada mañana cuando mi madre daba a luz", agregó Bergoglio, que fue el mayor de los cinco hermanos. "Mi otra abuela, María, el día de la muerte de Prokofiev, cuando yo empezaba a hablar de música y a soñar con ser director de orquesta, me dijo: 'Pero para eso hace falta estudiar. Y para estudiar, haya que hacer esfuerzos, no se llega fácilmente'. Ella me enseñó con mucha naturalidad lo que era el trabajo".