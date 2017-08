— Te voy a decir primero una cosa. Vos hiciste mención a la unidad y a las diferencias. La unidad no significa una destrucción de la diversidad. Por eso el Papa dice "la realidad es superior a la idea", porque la idea que es el concepto abstracto poda todas las diferencias para decir esta es la abstracción de todo. Y eso no es lo que propone el Papa, él propone la unidad de todos, aceptando las diferencias, pero sin poner como prioridad esas diferencias. Lo prioritario no es lo diferente, sino lo que nos une. Es lo primero que quería aclarar. Y ahora la situación argentina. La política del Papa es una política kerigmática; es un término poco usado, es un anuncio del Evangelio. No es teología, la teología podría llegar a ser ideológica, por distintas escuelas o por distintas posiciones. No, el kerigma es un anuncio de Jesucristo. Y él hace política como un anuncio evangélico. Y, así como el kerigma de la primera Iglesia es "Jesús está vivo, murió y resucitó y nos salvó", ahora el Papa dice "sí, este Cristo que está vivo nos llama y el amor es posible". Este es el punto de su mensaje, el amor está vivo y el amor es posible. Entonces, el que busca su bien particular y juzga desde una perspectiva partidaria la política del Papa no lo va a entender. Por eso se lo critica. Y por eso se lo usa. Porque el Papa habla con uno, habla con otros, sonríe a uno, sonríe a otros, no dice nada, hace silencio… todos esos son gestos del Papa. Sí, son políticos, pero si uno los lee mal, si los interpretan desde una política partidaria: por qué a una parte… no, el Papa es un Pastor y considera al mundo una ciudad,pero el mundo es la ciudad de Dios.