—Sí, siempre en función de algo. No tuve redes hasta final del 2013 -a partir de volver a hacer televisión- y recién ahora tengo Instagram. Es bastante adictivo el tema. Desde que empecé a interactuar me di cuenta de que eran un arma muy poderosa para hacer algo que siempre quise hacer que es aportar, ser constructiva, intentar crear conciencia, desde la humilde posición que uno tiene. Y además ser literal: lo que yo subo es lo que yo digo, como yo lo digo, no hay manera de malinterpretarlo. Cada vez que he subido alguna carta y viene la prensa a decir "¿querés salir a hablar de…?", digo "no, leé la carta, no tengo más nada que agregar". Me encanta la fidelidad y además honro la palabra.