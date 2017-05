"Yo le dije al juez, 'mire, yo he hecho todo para que él esté bien, lo he hecho bien o mal, pero he hecho todo lo que he podido. Cada día, desde que me levantaba hasta que me acostaba, he tratado de estar a la altura de las circunstancias y ahora usted, solo usted, es el responsable de que Gabriel siga estando bien".