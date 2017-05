Ryan nació en 1987 y fue adoptado cuando tenía sólo seis semanas. "No sé cómo era en 1987, pero ahora, si alguien queda embarazada y no quiere un bebé, directamente no lo tiene. La posibilidad de que yo naciera y tuviese grandes padres como tuve, eran muy pocas. Así que tuve mucha suerte, creo", dijo Ryan.