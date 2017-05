Rebelde por naturaleza, asegura no sentirse identificada con esa definición: "No me siento transgresora. No sabría qué transgredir, porque no sigo las reglas de los demás. Si te empiezo a contar cosas que hago, probablemente sí esté transgrediendo tanto como mamá -como persona, como amante, como amiga-, pero no me ubico en ese lugar". Y agrega que aún la sorprende cómo el medio recibe sus declaraciones. "Me extraña ver a la gente saltar por determinadas cosas que yo digo".