En esta etapa, llegaron los cuestionamientos a la pareja, en especial a Castiglione. La opinión publica lo tildó de "gigoló" de la bailarina: "A la gente que sospecha que yo vivo a costillas de Moria Casán, le aseguró que no es verdad. No viví, no vivo, ni vivirá nunca nadie de ella. Lo que o intento, en realidad, es que no le toquen ni un peso. No para beneficiarme yo, sino para ella", salió a explicar.