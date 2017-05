—Nosotras hemos visto que sí. Nos están matando. Están matando a los hombres también, pero estamos viviendo un momento en el que estamos dándonos cuenta de que nos están matando por ser mujeres. Lo más importante es que se esté hablando. No es que no sucedía antes, sucedía igual, pero antes no se hablaba, no se tenía en cuenta, no se hacía estadística.