—Perdió un año donde podría haber hecho mucho más. Macri gobierna, pero no ejerce el poder como lo tendría que ejercer, como lo ejercieron otros presidentes. Delega demasiado y está muy bien creer en los equipos, pero existe lo que se llama el primus inter pares, el primero entre los iguales. Hay un solo presidente, hay uno solo que tiene la lapicera presidencial, y me parece que le hacen firmar cosas que no están bien, o que le llegan cosas a su despacho que no están bien. La Carrió le dijo: "Basta de errores"; ya no se pueden cometer más errores. Dimos cinco pasos para atrás, con los jubilados, con el Correo, con las tarifas. Sacó lo del 24 de marzo, el feriado, lo querían cambiar y cinco instituciones chiquitas, casi pedorras te diría, levantaron la voz y dieron marcha atrás. Si decido algo, me tengo que bancar lo que decidí, tengo que hacerme cargo, y si no, no lo decido, no hago nada.