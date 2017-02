No estaba solo: además de su perra lo acompañaba su asesor y productor Lolo Bernardez. Ambos fueron reducidos y ahorcados. "Fue muy violento, mucho grito. Al principio me resistí bastante, la verdad. Pero después lo veo a Lolo tirado, porque lo tenían del cuello, y ahí aflojé. El tipo me reconoció porque decía: 'Negrito, dejate de joder, dame el reloj'. Me rasparon un poco la muñeca pero no es nada. Te queda la sensación de un abuso, me bañé tres veces, me costó mucho dormir", agregó, con impotencia.