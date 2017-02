Claudio Villarruel —No me reconozco en Canal 13, en Telefe ni en Canal 9. No me reconozco en gente gritando, gente paneleando, en el prime time con programas de paneles. No me reconozco en la televisión, no la reconozco. Lo que más la define hoy es que tanto Canal 13 o Telefe pongan en prime time una lata que sale cuatro mil dólares y la facturación de ese horario son 40 mil, ya tenés la ganancia, es pensar a un corto plazo porque te pasa un elefante por adelante y no vuelve más la gente. Planilla de Excel como [Juan José] Aranguren, tenés que meter todo en la planilla Excel, es así.