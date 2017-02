Delfina conoció a Adriana a través de un activista cannábico. Tenía 20 convulsiones por día y algunas la dejaban interanada en los hospitales. Además, tomaba una batería de medicamentos. Empezó a consumir aceite de cannabis en abril del año pasado y las convulsiones le fueron bajando hasta que hace dos meses dejó de padecerlas. "Nosotros estamos muy agradecidos y no nos acepta ni facturas de regalo. Nos cambió la vida. Delfi no dormía, lloraba, estaba con anticonvulsionantes, Adri, que es un sol, nos da el aceite, nos lo regala. Le preparó una planta que no le sea tan fuerte y le hace el aceite. Ahora Delfina aplaude, se mueve en la cama, el otro día se sentó, y le cortaron las convulsiuones", relató la abuela de la nena.