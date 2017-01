—Nos repetimos mucho, mucho más de lo que deberíamos repetir. Tenemos tanto para elegir, si acá hubiera partidos definidos, como en Estados Unidos, son demócratas o son republicanos. Nuestros partidos están partidos realmente en 25 mil pedazos. Hemos tenido peronistas de [Juan Domingo] Perón que tenían la cosa social de incorporar a la clase obrera. Después tuvimos peronistas que se fueron más para la izquierda, tuvimos un peronismo guerrillero, dentro del peronismo guerrillero tuvimos al ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo] que era más a la izquierda y los Montoneros, que eran más nacionalistas y más peronistas en realidad. Los radicales desde la época de 1890 tuvimos un radicalismo de [Leandro] Alem y de Lisandro de la Torre, en el medio [Hipólito] Yrigoyen, que eran bien populares, socialdemócratas se diría hoy en día; y tuvimos el radicalismo bacán de Alvear, conservador y sospechoso, siempre metido con los milicos. Después, el intransigente que era desarrollista con [Arturo] Frondizi y después otra vez el socialdemócrata ultra puro como [Arturo] Illia. Más tarde otra vez el socialdemócrata con [Raúl] Alfonsín, y ahora tenemos esto que es el radicalismo que no sabemos qué es, que es un poco Cambiemos, un poco izquierda, un poco derecha, un poco lo demás. Tenemos el liberalismo, el liberalismo puro y duro de los conservadores de la década del veinte y del treinta que se fue transformando y se fue mezclando hasta con el peronismo; el peronismo menemista era un peronismo neoliberal. Hemos tenido todas las teorías como para poder elegir, por eso es tan raro que salga siempre todo mal, porque en general cuando el populismo no sirve, voy a la otra punta, por ahí algo cambia o cuando eso no sirve, vuelvo al populismo y eso funciona. Acá no funciona nada y se echan las culpas de una manera tan infantil que a veces te da risa. A mí me da risa porque yo estoy bien económicamente, porque yo hago en general lo que me da la gana, no dependo tanto de que me echen y no me echen de un trabajo.