—Ay, sí, porque viste que si te reencarnás, decís: "Ay, pero yo no me acuerdo dónde estaba antes, entonces me gustaría un poquitito acordarme". Que me diga: "Hola, soy Vasco", y ahora es mi abuela. El día que me muera, los chicos saben que tienen que organizar descontrol total, música, fiesta, me creman, lo lamento por el Papa, me van a cremar. Y Vasco está en un árbol, yo no quería estar en ese árbol, pero había elegido un sauce eléctrico, porque me siento más identificada; ahora voy a tener que estar en un pino. Y se va a joder, porque como está ahí les digo: "Van a tener que sacar las piedras" y voy a estar arriba tipo: "Correte, correte"(risas).