—Una vez me dijeron: "Los ataques de pánico, cuando uno los transita, nunca se vuelven a ir", no me asusta eso. Cuando falleció papá, hace tres años, antes incluso de hacer Noche y día, por eso dejé, era fanático de jazz, daba conferencias de jazz, decía: "Si vos no cantás como Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan, no cantes, Romina", y una que ama tanto a papá y sigue sus palabras… Papá fallece y a los tres meses yo me pongo a grabar el disco de La Rayada. Ya habiendo un año entero estando cerrada, encerrada; cuando hablaba de los excesos, estuve un año entero encerrada sin hacer televisión, haciendo más de cuarenta canciones, escribiendo, produciendo el disco. Antes de entrar, una semana, yo tenía pánico a cantar, toda mi vida tuve pánico a cantar como toda mi vida tuve ganas de cantar. Al segundo tema, me quedaba disfónica, no podía cantar con nadie, diez años estudiando canto y nada. Antes de entrar al estudio de grabación me quedo muda, literal, sin poder cantar ni una sola palabra. Antes de eso, lo que empecé a sentir, que fueron los primeros ataques de pánico, era que se te empiezan a endurecer los brazos, calambre en las piernas, mucha sudoración, y a mí se me daba por ataques de llanto excesivos, generalmente por las noches. Pasada la grabación del disco, arranco Noche y día, y ahí sucedió algo que me dolió muchísimo que no pude maniobrar, si bien hablaba con los autores, hablaba con Marcos Carnevale, hablaba con Suar, mismo con Facundo, veía que nadie me podía dar una mano al respecto; empezaron a escribir a mi personaje que su papá estaba muerto. Yo no lo podía creer. Cuando empecé a ver que en el guion mi papá moría y me llevaba a la iglesia otro papá que no era mi papá, ahí empecé a tener ataques de pánico más seguido, a las 3, 4 de la mañana, donde me encontraba llamando a Pol-Ka diciendo: "Hace 3 horas que estoy llamando, si yo entro a Pol-Ka a las 7, a las 5 dejé de llorar, tengo la cara hecha un sapo, no puedo ir a grabar". Y sucedía que cuando grababa esas escenas, al otro día claramente no podía ir a grabar. Entonces, al cuarto mes lo llamé a Adrián y le pedí por favor dejar la telenovela, no era yo la que iba a actuar, yo estaba en un estado como si estuviera muerta. No le rendía ni a la novela ni a Pol-Ka ni a Suar ni a mi compañero Facundo.