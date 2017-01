—Seguí arriba del escenario, que es una de las cosas que le criticaba a Julio [Bocca]: "Julio, no bailes más clásico pero todavía tenés un montón de cosas para hacer, por entregar". Lo mío pasa exclusivamente por ahí. Todavía no encontré fuera de los escenarios esa cosa que me da estar arriba del escenario, ese disfrute, esa entrega. Me encanta dar clases y me entrego tal vez de la misma forma que cuando estoy bailando, pero no siento exactamente lo mismo