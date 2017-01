—Sí, pero no le podés pegar a un chico porque pone los dedos en 220. No le podés pegar, serías una muy mala madre. Muchas veces la gente es muy inconsciente en ese sentido. Yo tuve mucha suerte, lo único que puedo decir es eso en mi vida. Nací con nada, yo siento que mi creador… no quiero que esto suene como religioso, porque las religiones son peligrosas, son raras, hay todo tipo, no puede haber 18 dioses, hay uno solo. Yo sentía de chiquito que iba a ser músico, yo sabía. Mi mamá me compró la primera guitarra. En Estados Unidos no podés no ir a la escuela, no existe. Bueno, yo no iba a la escuela, yo me iba a tocar a todos lados y mi vieja nunca me retó.