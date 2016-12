—Las dos cosas, hay gente que valora; tengo muchos seguidores que me van a ver en todos los espectáculos que hago y me adoran. Pero la realidad es que nosotros somos todos cholulos, y si uno no triunfa afuera, no es la figura. ¿Por qué Elena Roger hoy por hoy es la figura? Porque hizo Evita. Pero Elena Roger, antes de hacer Evita, hizo Fiebre de sábado por la noche, hizo Miserables conmigo, hizo La bella y la bestia, hizo El violinista sobre el tejado, y era una gran artista. La vi en Nine siendo elenco y decía: "Qué bárbara esta chica", claramente la admiraba, pero por qué el público masivo debe admirar cuando uno llega, ¿no? Como Gerónimo Rauch, que era un gran artista, quizás no tuvo la oportunidad acá que se merecía y sí la tuvo afuera. Es un orgullo y se lo merecen, pero somos así, somos exitistas de lo que sucede internacionalmente.