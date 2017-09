#MondayMotivation #LunesDeMotivacion🏋🏻‍♀️ (Español mas abajo) "The windshield wiper" for abs! If you can do this, you are ready for my pro challenge on #Fitplan app. If new to the gym, I will train you on "beginner" #90daychallenge and you'll get AMAZING results😍Link to 7 day free try-out in bio🔥 🇪🇸El "limpiaparabrisas" para abs! Entrena conmigo en Español: El app Fitplan #reto90dias – Si estas nuevo en el gym, te voy a mostrar todo en el app como tu entrenadora personal. Enlace en el bio (Descargalo y pruebalo gratis 7 dias)! Music @r3hab

