"No es algo que se da livianamente, en primera instancia había elegido a una chica de Estados Unidos pero no se dio, por eso siempre digo que esto fue un proceso muy largo (…) ahí sentí lo mismo que otros padres que buscan tener un hijo, yo siempre creo en el destino y cuando me vuelven a dar otras opciones, encuentro a una chica de Rusia y vi la historia de la familia y sentí que era ella (…) hablamos por Skype, nos conocimos, es una persona súper simpática y hermosa, fue muy lindo", recordó el conductor.