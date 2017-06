Vino el turno de escoger a la mamá. "Pero quiero aclarar que no la elegí por el pelo o los ojos, sino más que nada por la salud -advierte Marley-. Hay una especie de árbol genealógico con los antecedentes de enfermedades en la familia. Encontré una chica que daba con lo que estaba buscando, no por lo biológico, sino por la salud. Es una chica de Siberia, Rusia, que vive en Estados Unidos". Pudo hablar con ella. "Es divina, pegamos muy buena onda. De 14 óvulos quedó un embrión", precisa. Ya conoce el sexo: será un nene. "Cómo tenía un solo embrión, no podía elegir varón o nena".