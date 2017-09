Después de aquella reunión que revolucionó el microclima de la política, Domínguez sintió que el proceso de reconstrucción que habían iniciado con Randazzo, se había derrumbado. La gran apuesta de ambos dirigentes era lograr competir en una PASO con la ex presidente. Cristina no accedió. El ex legislador sintió que la estructura de su idea original se había deformado completamente, mientras que el ex ministro del Interior se terminó de convencer de que tenía que ser candidato y competir. En ese instante, las visiones de futuro de los dos tomaron caminos disímiles.