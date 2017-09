La ex presidenta Cristina Kirchner, sostiene en sus manos el retrato de Santiago Maldonado y afirma que Maldonado fue víctima de una "desaparición forzada". Luego agrega: "No hay que echarle la culpa a la Gendarmería, porque es la misma que estaba hasta el 2015, sólo cambió el que le da las órdenes, así que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", agrega. Un día antes, Bonafini lo dice de manera menos elíptica: "Macri mandó a matar a Santiago Maldonado". Cristina agrega que en la Argentina no existe el estado de derecho.