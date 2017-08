Y agregó: "Cuando tiene ese poder y siente que la tapa de los diarios, haga lo que haga, va a decir lo que quiera y no lo que pasó. Cuando tiene la seguridad de que la televisión solo va a repetir lo que digan los funcionarios y no lo que pasó, cuando tengan la certeza de que los canales de televisión transmiten lo que el Gobierno quiere y no lo que le pasa a la gente, eso es malo. Pero no es malo solamente porque se engaña a la sociedad. Es malo porque se genera un mareo de poder y de concentración que tal vez sea la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado".