La ex Presidente, que se fue del PJ para no competir en internas con ninguno de los suyos, se presentó para convocar a las "sensibilidades opositoras" a acompañarla con el voto unificando el espanto anti-Macri. La iniciativa funcionó como una suerte de boomerang devastador. La idea no rebotó, sino que impactó duro contra una pared de cemento armado.