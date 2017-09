Cristina Kirchner llegó maquillada y lista para las fotos. "Acá están todos y todas trabajando, observó y saludó uno por uno a los periodistas en sus respectivos escritorios mientras se sacaba algunas selfies. Sorprendida porque vio a varios jóvenes preguntó el promedio de edad. "¿Cuántos son?", consultó a un redactor y otra vez se mostró sorprendida por la respuesta. Entonces se oyó un ruido extraño y alguien, por las dudas, advirtió: "Cuidado Tomy". Un drone sobrevolaba la redacción para registrar la visita. "Aquí está el famoso drone de Infobae", le comentaron y la ex jefa de Estado se rió. Bromeó incluso con algunos presentes, "¿vos eras de Clarín, no?". Ante la respuesta afirmativa se rió otra vez, hizo un gesto y lo 'bendijo': "Estás exorcizado, ya pasó". Hubo un "ohh" en forma de murmullo. Alguien la invitó a pasara al estudio pero la ex Presidenta se negó para "terminar de saludar a todos".