En las expresiones que ofreció hoy, Cristina Kirchner representa, para la Casa Rosada, un "regreso al pasado al que muchos argentinos no quieren volver". Resulta también una candidata de Unidad Ciudadana que busca los votos donde no los pudo conseguir y, tal vez, como dijo tajante un ministro, "jamás los encontrará". Se refería así a los votantes antikirchneristas que no creen en el discurso de la ex presidente cuando negó toda vinculación de Cristóbal López o de Lázaro Báez con su gobierno.