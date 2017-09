"Fue una cosa muy fuerte, yo estaba en Calafate y cuando vinieron a contarme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal. No entendía qué había pasado. Después tuve un gran enojo; luego me vino una cosa de tristeza, de angustia, y pensé en los pibes que habíamos incorporado a la política", señaló en una entrevista en Infobae con el periodista Luis Novaresio.