"Si alguien se ofendió, si el Presidente se ofendió, pido disculpas. Si él pensó que yo tenía que ir a la tarde a Casa de Gobierno, cuando ya no era Presidente, pido disculpas, pero no podemos seguir discutiendo las formas con esta situación económica social y grave", aseguró la ex jefa de Estado en una entrevista en vivo desde la redacción de Infobae.