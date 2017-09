—El gran desafío que tiene la sociedad hoy es prepararse para esta revolución del conocimiento que viene. Nuestra experiencia con la revolución industrial fue mala porque trajo mucho progreso, pero la sociedad se resintió notablemente. Las familias se disolvieron porque vinieron del campo a las ciudades, las industrias tenían mala calidad de vida, hubo mucho dolor, la sociedad no se preparó, no previó que iba a haber transformaciones de ese tipo; ahora corremos el riesgo de que ocurra lo mismo. En la medida que nos cerramos más, que no interactuamos, que preferimos tener razón a aprender, que los trabajadores quieren proteger el trabajo que tienen pero nadie está pensando en el trabajo que viene, en que las industrias y los empresarios queremos proteger nuestro trabajo pero no transformarnos o cambiar de paradigma, en que los políticos que quieren seguir haciendo política de la misma manera y no de las maneras que vienen, bueno acá estamos en un medio moderno, uno nota que es otro lenguaje, otra forma de hacer periodismo, sin embargo hay muchos medios que siguen con la forma vieja…