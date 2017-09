Integran la Comisión Directiva de ABA Enrique Cristofani (Banco Santander Río), Martín Ezequiel Zarich (BBVA Banco Francés), Gabriel Diego Martino (HSBC), Julio Figueroa (Citibank), Alejandro Ledesma (Industrial and Commercial Bank of China), Facundo Minujín (JP Morgan), César Blaquier (Banco Itaú), Tullio Linari (BNP Paribas), Takashi Uchino (The Bank of Tokyo-Mitsubishi), Javier Hernán Fernández Paredes (Banco de la República Oriental del Uruguay) y Luciana De Martin Lucas (Banco Bradesco Argentina).