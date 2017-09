Cristina Kirchner necesita más apoyo del que tuvo en agosto. Su banca está asegurada, la de Jorge Taiana, no. Pero que ingrese el ex canciller no tiene tanta relevancia como el peso simbólico del resultado electoral. Ese número final no solo será un mensaje para el gobierno, sea cual fuere el porcentaje de votos, sino que se convertirá en un resultado que marcará el futuro camino del movimiento. Un sello impreso en el inicio de la tan anunciada renovación del peronismo.