Lo siguió Zamora, que transmitió primero el saludo del diputado y candidato a senador por 1País. Citó a Cafiero y su libro "El peronismo que viene", una alocución reiterada por los que hablaron on y off. Con palabras conversadas previamente con Massa mostró disponibilidad a un futuro acuerdo. Primero pidió "trabajar por la construcción de esa alternativa, porque claramente el partido conservador viene por el peronismo, no por los errores recientes, no nos equivoquemos, viene por todo lo que hizo a lo largo de 70 años de historia, por todas las conquistas sociales y políticas que hizo a lo largo de su historia, por los trabajadores, por un país para pocos y eso es lo que debemos enfrentar". Y cerró aún más contundente al decir que "debemos tener grandeza y humildad en construir ladrillo por ladrillo y mano con mano un movimiento que sea la alternativa que represente una gran mayoría en la Argentina".