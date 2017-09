En Cumplir no reina el triunfalismo (no hay motivos para que así sea), pero la expectativa atraviesa sus arterias. Quizás sea una necesidad y no un sentimiento. En el interior del espacio están convencidos de que se aproxima un nuevo tiempo en el peronismo y que ellos dieron el primer paso antes que el resto. Esa idea está anclada en un posible escenario que se generaría después de las elecciones, en el que Cristina Kirchner no tendría el suficiente apoyo para conducir al histórico partido. El triunfo o la derrota de la ex presidente cambiarán rotundamente esa hipótesis.