"Usted es una asesina, le dije, pide por la vida de Maldonado y nunca se hizo cargo de la masacre que le causó a 52 inocentes. Los guardaespaldas se me acercan y les digo que se queden tranquilos, que ya me iba, que la que tenía que rezar era la señora, no yo. Y entre lágrimas salí de la iglesia", publicó la mujer en su cuenta personal de Facebook.