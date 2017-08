Los otros también la tienen clara: el enemigo es el "neoliberalismo" y desde ya, el imperialismo en su antigua versión yanqui (los chinos no los asustan porque dicen haber sido comunistas). En su versión más imbécil se animan a cantar "Macri, basura, vos sos la dictadura", aunque no se sabe si porque no creen en la democracia o tan solo porque imaginan seguir viviendo de ese pasado del que fueron totalmente responsables pero inventaron un relato según el cual no tienen nada que ver. Convirtieron a los Derechos Humanos en una reivindicación de la guerrilla y con esa deformación continúan su tarea de intentar degradar la sociedad.