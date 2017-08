Más temprano este sábado, Cristian Kirchner se había referido a la desaparición de Santiago Maldonado, y en un mensaje que difundió a través de las redes sociales aseguró que entiende "profundamente la desesperación" de la familia de Maldonado, que fue visto por última vez en Chubut hace 25 días. "Cuando leí que el padre de Santiago (Enrique Maldonado) no quería ver la cara de su hijo en una bandera, me acordé de miles de rostros y entendí profundamente la desesperación de esa familia. No quieren un futuro sin Santiago", sostuvo la ex mandataria.