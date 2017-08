La agente inmobiliaria que cobró 7,7 millones de pesos de comisión señaló que "Soy consciente del contenido político que tiene esta causa, y que los daños que se me vienen infringiendo con mi involucramiento y con su amplificación a través de la prensa no son más que daños colaterales en una disputa en la que soy ajena, y en la que paradójicamente se me pretende vincular a una de las contendientes con las que, como ciudadana, siempre sentí en las antípodas de mis convicciones".