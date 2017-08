—¿Usted dice que su apoyo a Cristina Kirchner también incidió?

—Claro, esto también nos pasa por apoyar a Unidad Ciudadana ¿A usted le parece racional que hayan mandado siete carros con 120 gendarmes para intervenir el gremio? Me hacen acordar a otra época. A un Estado represivo. No son cosas propias del Estado de derecho. Ignoraron mis fueros de diputado. No me dejaban moverme.