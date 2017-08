La Cámara discrepó con esa postura, informó el Centro de Información Judicial (CIJ). En su pronunciamiento, afirmó que las pruebas no demostraban suficientemente que las supuestas falsedades de los documentos cuestionados fueran aquellas circunstancias que esos instrumentos estaban destinados a probar (en rigor, que hubo una asamblea gremial y que se presenció su desenvolvimiento y resultado) ni que Plaini participara intencionalmente de la utilización de los instrumentos (principalmente, porque en principio el resultado del acto no estuvo subordinado a la cantidad de presentes que, según se presume, en realidad no estuvieron allí).