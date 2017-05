Pese a que mantuvo estrechos lazos con la ex mandataria, el randazzismo desecha toda alianza interna con Kirchner y quiere ganarle la interna."Nosotros creemos que no se le puede proponer a la sociedad volver al pasado. Y además no podemos omitir cosas que ocurrieron y que de algún modo hay que discutirlas. Hay que potenciar los éxitos y empezar a discutir cosas que fueron negadas sistemáticamente. Si no, la gente va a pensar que Alemania está peor que nosotros en materia de pobreza", señaló Alberto Fernández en una entrevista brindada a este medio.