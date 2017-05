Mientras en el kirchnerismo aún no saben si la ex Presidentr representará al sector en las elecciones primarias, en el espacio interno opositor avanzaron en el armado de las listas. En el randazzismo ya tienen armadas las listas de concejales de los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires y con esa herramienta en la mano comenzaron a negociar con los intendentes peronistas que aún están indecisos y no saben a qué candidato respaldar.