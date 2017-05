– Luego pasó al Frente Renovador y ahora una nueva etapa junto a Florencio Randazzo. ¿Por qué el cambio?

Dejé el gobierno de Cristina al sexto mes, cuanto tomó un cariz que a mí no me gustaba, de profunda confrontación. El que pensaba distinto era descalificado. No concibo la política de ese modo. Desde afuera vi que el modelo de gobierno se desvirtuó en muchas cosas. También hubo muchas cosas que me pusieron contento. El primer gobierno de Cristina fue muy exitoso en ampliar derechos y eso me alegró, pero el último gobierno tuvo un sesgo muy arbitrario. Ocurrieron cosas que nunca entendí: Milani, Boudou, la inflación negada, la pobreza negada… Y eso me determinó a ayudarlo a Sergio a construir una alternativa distinta que en un comienzo tenía un condimento peronista muy fuerte. Pero después llegó Macri y Macri me hizo pensar que si seguimos divididos estamos jugando a favor de él. Me hizo advertir la posibilidad de unir piezas, que es lo que intento hacer. Sergio entiende otra cosa y lo respeto.