Para Sergio Schoklender, el juez no sólo también debería haber procesado al actual diputado nacional sino que, señaló, el ex funcionario "debería estar en cana". "La totalidad de las firmas de los convenios salían con la firma de De Vido. Él autorizaba todos los pagos, junto al responsable del Ministerio de Economía. Pero es intocable. Es responsable no sólo del saqueo del Estado durante 12 años sino de las muertes de la tragedia de Once", afirmó.