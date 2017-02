Para López, no hubo delito en la causa, aunque hay decenas de pruebas sobre el desvío de fondos a las cuentas de los hermanos Schoklender y sus empresas. De hecho, la Justicia ya determinó que faltan más de 200 millones de pesos. Pero no es la única irregularidad. También constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.