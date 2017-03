Pero su hijo Leandro declaró el miércoles de la semana pasada y dijo que su padre tenía relación con Cristina y con Máximo Kirchner sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010: "Lo que se que la relación Lázaro la tenía con Néstor, que era su amigo, después con Cristina se que tuvo trato pero no sé si era el mismo. Lázaro habló con Cristina y con Máximo luego de la muerte de Néstor y el tema fue el de las contrataciones y la relación comercial. Lázaro asistía solo a las reuniones y no nos comentaba lo que pasaba", declaró Leandro, quien además sostuvo que su padre estuvo en la quinta de Olivos con la ex Presidente.