"Amigo personal de Néstor, Cristina Fernández de Kirchner la mujer de Néstor (sic), a Máximo lo he visto un par de veces, no he tenido mayores contactos, y a la hija no he tenido relación porque siempre ha estudiado en la ciudad de Buenos Aires, la he visto cuando murió su padre. Con Romina Mercado (NdA: presidente de "Los Sauces" y sobrina de Cristina Kirchner) una relación puntual, momentos muy particulares como en el fallecimiento, en la visita al mausoleo, pero no tengo relación con ella".